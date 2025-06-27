Teknik direktörlük kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başına geçmesinin ardından transferde rotasını Süper Lig’e çevirdi. Genç çalıştırıcının bu kez hedefinde Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci olduğu iddia edildi.

İSMAİL YÜKSEK’TEN SONRA ŞİMDİ DE KAHVECİ

Ukrayna ekibi daha önce İsmail Yüksek için nabız yoklamıştı. Şimdi ise Arda Turan’ın yönetimindeki Shakhtar, 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak istiyor. Özellikle milli takımda ve ligde sergilediği istikrarlı performans, Kahveci’yi Shakhtar’ın radarına soktu.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Ancak Fenerbahçe cephesi, tecrübeli oyuncuyu yeni sezonun kilit parçalarından biri olarak görüyor. Teknik heyet ve yönetim, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda İrfan Can’ın oyun zekasına ve liderliğine ihtiyaç duyulduğuna inanıyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ’TAN DESTEK

Kulis bilgilerine göre; Başkan Ali Koç da İrfan Can’ın takımda kalmasını istiyor. Bu doğrultuda Teknik Direktör José Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun elde tutulması yönünde fikir birliğine varıldığı belirtiliyor.

TRANSFER GİRİŞİMLERİNE YEŞİL IŞIK YOK

Tüm bu gelişmelerin ışığında, Shakhtar Donetsk cephesinden yapılacak olası transfer girişimlerine Fenerbahçe’nin olumlu yanıt vermesi beklenmiyor. Sarı-lacivertliler, deneyimli orta sahayı yeni sezonda bırakmaya sıcak bakmıyor.