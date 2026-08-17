Ukrayna Premier Ligi’nin 3. haftasında Metalist Kharkiv’i 1-0 mağlup ederek lige 3’te 3 ile giren Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında sarsıcı açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde yaşanan füze ve drone saldırılarının gölgesinde sahaya çıktıklarını belirten genç çalıştırıcı, her şeye rağmen sahadan galibiyetle ayrılan oyuncularının sergilediği duruştan ve karakterden büyük gurur duyduğunu ifade etti.

"10-12 OYUNCUMLA SIĞINAĞA İNDİK"

Karşılaşmanın oynandığı süreç öncesinde Kyiv’de duyulan patlama sesleri ve yaşanan dehşet anlarına değinen Arda Turan, otelde yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"İlk başta odamdaydım, sonrasında sığınağa indim. 10-12 oyuncum da oradaydı. Çocuklara ne diyebilirim ki? Onlara oynayıp oynayamayacaklarını sordum. Bunun bir bahane değil, bir gerçeklik olduğunu, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Yorgun hissettiklerini söyleselerdi bunu gerçekten anlayışla karşılardım. Ancak buna rağmen hepsi çıkıp oynamak istediklerini belirttiler."

"ÖĞRENİYORUZ AMA KABUL ETMİYORUZ"

Yaşanan zorlu psikolojik sürece ve ülkedeki insanlık dramına vurgu yapan Arda Turan, barış dileklerini yineleyerek konuşmasını tamamladı. Savaşla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldıklarını ancak bu durumu asla kanıksamayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ukrayna'da bir savaş var; çocuklar ve masum insanlar ölüyor. Dün gece füze atakları, bombalar, dronelar havada uçuştu. Bütün bunların ne için yaşandığını hâlâ anlamış değilim. Umarım dünyaya bir an önce barış gelir" değerlendirmesinde bulundu.