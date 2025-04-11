Eyüpspor’un sezon başında Slovenya’nın NK Celje takımına kiraladığı Svit Seslar, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen Celje’de kilit isimlerden biri olan Seslar, bu sezon 31 maçta 7 gol, 13 asistlik katkı sağladı ve turnuvanın asist kralı oldu.

ARDA TURAN ETKİSİ

Eyüpspor’un geçtiğimiz sezon 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Albert Riera’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Celje’ye kiralanmıştı. Bu transferde teknik direktör Arda Turan’ın da yönlendirmesinin etkili olduğu öğrenildi.

KONFERANS LİGİ VE MİLLİ TAKIM BAŞARISI

Başarılı performansıyla Slovenya A Milli Takımı’na yükselmeyi başaran Seslar, Konferans Ligi’nde APOEL ve Lugano’yu eleyen Celje’nin Fiorentina ile oynayacağı çeyrek final maçlarında da takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Galatasaray’daki ikinci döneminde Arda Turan ile birlikte çalışan Albert Riera’nın, Seslar’ın gelişiminde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Seslar, aynı zamanda Eyüpspor tarihinin 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle en pahalı ikinci transferi konumunda.