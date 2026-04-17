Son dönemde Beşiktaş forması ile başarılı performans sergileyen Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan teklifler gelmeye devam ediyor… Belçika medyasında yer alan haberlere göre; Ersin Destanoğlu'nu Westerlo ve Club Brugge takımları yakından takip ediyor. Sezon sonunda bu iki kulübün Bşiktaş’ın kapısını çalacağı ifade edildi.

ARDA TURAN DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Haberde Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'in de Ersin'i yakından takip ettiği belirtiliyor. Beşiktaş, genç kalecisiyle sözleşme uzatmak istese de gelecek teklifleri göre kararını verecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 maçta forma giyen Ersin Destanoğlu, 8 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 27 gol yedi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ersin'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.