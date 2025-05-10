Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, çok pozisyon kaçırdıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Turan, Avrupa için son şanslardan birini değerlendiremediklerini belirtti.

Rakiplerinin ön alan baskısı yapacağını tahmin ettiklerini ve buna göre bir çözüm planıyla sahaya çıktıklarını vurgulayan Turan, "Emre ve Umut'u merkeze çekip Berke ile uzun toplar düşündük. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz var değerlendiremedik maalesef. Gol yiyince kırılgan durumumuz 2. yarıdaki durumu ortaya çıkardı. Çok fazla gol kaçırıyoruz. Oyuncularıma kaçırdıklarından dolayı bir laf söylemem ama fazla oldu, onun için hayallerimizi ertelemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Çok sıkıntılı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"13-14 oyuncuyla devam etmeye, kulübümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı ve başkanımı bırakmazdım bugün sonuna kadar devam ettik. Şansımız vardı elimize geldi, Rize, Samsun, Trabzon kaybetmeyecek hatta kazanacak kadar oynadık. Üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum muhteşem bir iş yaptılar. Bu skorlar algıyı değiştirmemeli. Gelecek kaygıları olduğu için bu kırılganlıklar normal. Sistem ve taktik çalışıyor. Bu oyunun kendisi sokakta oynadığımız oyun aslında, top oynamak birebir var, temas var... Kornerden bu kadar gol yememeliyiz. Enerji ve motivasyonla zaman zaman da oyuncu aidiyetiyle alakalı. Oyuncularımı suçlamıyor hatta her biriyle gurur duyuyorum."

"Eyüpspor'da olmaktan mutluyum"

Arda Turan, transfer iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sezon sonuna kadar Eyüp'ün başındayım. Eyüp için elimden geleni yapacağım. Takımın geleceğine dair planlarımızı hazırlıyoruz. Sezon kampından transfer ihtiyacına kadar. 14 tane transfer ihtiyacımız var. Hangi maddi yapıda olacağız onlar belirleyecek. Burada olmaktan, Eyüpspor'u çalıştırmaktan çok mutluyum. Bu kadar oyuncu sirkülasyonu inşa ettiğimiz sistemi tekrar etmemize neden olacak. Oyuncuların yerlerini çok değişince basit planlara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Oyun planından memnunum. Kasımpaşa çok kaliteli bir takım. Onlara karşı karşıt planlarla mücadele getirdik. İstediğimizi aldık ama topu kaleye sokmak başka bir şey. Plan tamam ama çözüm istediğimiz gibi sonuçlanmadı."