Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’te şampiyon olan Arda Turan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını ülkesi dışında oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İNGİLİZ EKİBİ İLE İLE MASAYA OTURDU

Shakhtar Donetsk'in, bu sezonki Devler Ligi maçlarına İngiltere'nin ev sahipliği yapabileceği ileri sürüldü. İngiliz basınına göre Shakhtar Donetsk yönetimi, Şampiyonlar Ligi mücadelelerini oynamak için Premier Lig ekiplerinden Brentford ile masaya oturdu. Maçların Batı Londra'da bulunan 17 bin kapasiteli Brentford Topluluk Stadyumu'nda oynanması için taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.