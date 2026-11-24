UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması bir ilke sahne olacak. Arda Turan ile Emre Belözoğlu'nun mücadelesiyle organizasyon tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.

Yarın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

3 Kasım'da Fenerbahçe'nin başına getirilen Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibine karşı verecek.

FENERBAHÇE 5 PUANLA 19. SIRADA

Sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki ilk dört maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle 5 puan topladı ve 19. sırada yer aldı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi sonucunda 4 puanla, averajla 21. basamakta bulunuyor.

PSV ile 1-1 berabere kalan Ukrayna ekibi, ikinci maçında AEK'i 3-1 yendi. Shakhtar Donetsk, sonraki iki haftada Inter ve Sporting'e 1-0'lık skorlarla kaybetti.