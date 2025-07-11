UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Shakhtar Donetsk 6-0'lık farklı bir skorla kazandı.
İLK MAÇINDA FARKLI GALİBİYET
Arda Turan böylece yeni takımının başında ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
TURU GEÇEN BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Ukrayna temsilcisine galibiyet getiren golleri 26 ve 48'de Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. Dakikada Kevin, 88. Dakikada Pedrinho ve 90. Dakikada Newerton kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Temmuz'da oynanacak. Turu geçen takım Beşiktaş'ın rakibi olacak.