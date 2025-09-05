Arda Turan’ın Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaması sosyal medyada gündem olmuştu. Eşi Aslıhan Doğan Turan, o anlar hakkında konuştu.

Shakhtar Donetsk’in medya kanalına konuşan Arda Turan ile Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina arasında gerçekleşen röportaj, sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Arda Turan'ın, kulüp kanalına verdiği röportaj sırasında Savina’nın sorularını cevaplarken göz teması kurmaktan kaçınması olay oldu.

'ÇOK TATLI BİRİ'

Çok konuşulan o röportajın ardından, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan ilk kez yorum geldi. Snob Magazin’e konuşan Turan, eşinin tavrını anlamak gerektiğini belirterek, sosyal medyada yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Aslıhan Doğan Turan, o anlar hakkında “Güldük” diyerek kısa bir yorumda bulundu. Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile ilgili ise “Çok tatlı biri. Ben kendisini de tanıdım, gördüm. Kendisi de oyuncusuyla evli bu arada inşallah ayıp olmamıştır onlara da” dedi. Muhabirin “Arda Bey ile bu konuyu konuştunuz mu?” sorusuna ise “Konuşmadım, komik, çünkü neden konuşayım?” şeklinde cevap verdi.