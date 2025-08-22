Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında sahasında Servette'yi konuk etti.

Turan'ın ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Servette ile 1-1 berabere kaldı. Polonya'daki Stadion Miejski'de oynanan Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Servette, etkili geliştirdiği atakta 8. dakikada Lamine Fomba ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sonuçlandı.

73'DE BERABERLİĞİ BULDULAR

Arda Turan'ın öğrencileri ikinci yarıda baskısını artırırken beraberlik golünü 73. dakikada Valeriy Bondar ile buldu. Kalan dakikalarda Ukrayna temsilcisi baskılı oynasa da galibiyet golünü bulamadı. Arda Turan'ın öğrencileri rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşurken avantajı sağlayacak golü bulamaması hayal kırıklığı yarattı. Mücadeleyi 2.15 gol beklentisi ile Servette'nin (0.44) çok üzerinde tamamlayan Shakhtar'da maçın sonucu herkesi şoke etti.

Bu karşılaşmanın rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve'de oynanacak. Arda Turan'ın ekibine tur atlaması için galibiyet gerekecek.