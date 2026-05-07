UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile deplasmanda karşılaştı. Ukrayna ekibi sahadan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti. Ev sahibi Crystal Palace’ın gollerini 25. dakikada Pedrinho (k.k) ve 52. dakikada Ismaila Sarr kaydetti. Shakhtar’ın tek golünü ise 34 dakikada Eguinaldo attı. Böylece toplamda 5-2'lik skorla Crystal Palace adını finale yazdırdı.

TURU GEÇSEYDİ TERİM'İ YAKALAYACAKTI

Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör olmuştu. Turan, turu geçseydi Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacaktı. Ancak Turan, İngiltere’de istediği mucizeyi gerçekleştiremedi.

VALLECANO-CRYSTAL PALACE FİNALİ

Bir diğer yarı final maçında ise Strasbourg ile Rayo Vallecano karşılaştı. İspanyol ekibi sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve toplamda 2-0’lık sonuçla adını finale yazdırdı. Konferans Ligi’nde böylece finalin adı Rayo Vallecano-Crystal Palace oldu. Konferans Ligi finali 27 Mayıs 2026 tarihinde Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arenada oynanacak.