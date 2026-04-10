UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho, 81 ve 83. dakikalarda ise Alisson Santana kaydetti. Arda Turan, Shakhtar ile 2026 yılında 8 maçta 7 galibiyet aldı. Ligde liderlik koltuğunda oturan Arda Turan'ın ekibi UEFA Konferans Ligi'nde yarı final kapsını araladı. Arda Turan, Shakhtar'da 2.15 puan ortalaması yakaladı. Rövanş mücadelesi, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Turu geçen taraf, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Günün diğer karşılaşmalarında ise sonuçlar şu şekilde: Rayo Vallecano-AEK: 3-0. Mainz-Strasbourg: 2-0. Crystal Palace-Fiorentina: 3-0.

