Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Bursaspor, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında karşılaşacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Hazırlık Maçında Rakibimiz Shakhtar Donetsk!' başlıklı paylaşımda, "Takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk’i Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk ediyor. 26 Temmuz saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın bilet detayları ilerleyen günlerde açıklanacak olup, bilet alımlarında kombine sahiplerine öncelik tanınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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