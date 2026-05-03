Arda Turan’In çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ligde şampiyonluğa koşuyor… Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nin 26. hafta oynanan derbi maçta Dinamo Kiev'e konuk oldu. Shakhtar Donetsk, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, bu skorun ardından ligde 63 puana yükseldi. Shakhtar, ligin son 4 haftasına en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde girdi. Shakhtar Donetsk, ligin gelecek haftasında SK Poltava ile karşılaşacak.