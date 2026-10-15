Avrupa kulvarında çıktığı son 3 maçta gol yemeyen AEK'yı 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, bu sezon ilk galibiyetini alırken puanını da 4'e çıkardı. AEK ise 3 puanda kaldı.
YİNE STAMFORD BRİDGE YİNE TARİHİ GECE
Atletico Madrid forması giydiği dönemde 12 yıl önce Stamford Bridge'ten UEFA Şampiyonlar Ligi final biletiyle ayrılan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini yine aynı statta aldı.
Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 3-1 yenerek turnuvada finale çıkarken, Arda Turan 72. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetmişti.
Teknik direktör olarak "Devler Ligi"nde ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk karşılaşmada deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalmıştı.