Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk arasında oynanan karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Protsenko, tribünlerden yükselen alkışlar eşliğinde orta sahaya geldi.
GAZİ ASKER BAŞLAMA VURUŞUNU YAPTI
Ukraynalı gazi, sembolik olarak başlama vuruşunu yaptıktan sonra saha kenarına yöneldi.
ARDA TURAN'DAN FORMA HEDİYESİ
Saha kenarında Protsenko'yu sıcak bir şekilde karşılayan Arda Turan, Ukraynalı gaziye Shakhtar Donetsk forması hediye etti.
Turan, Protsenko'ya sarılarak destek gösterisinde bulundu. İkili, daha sonra kameralara birlikte poz verdi.
MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
Duygusal anlara sahne olan etkinliğin ardından oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk, 0-0 berabere kaldı.