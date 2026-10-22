UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Inter, sahasında konuk ettiği Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın büyük bir bölümü 0-0 ile geçilirken 77. dakikada sahneye Carlos Augusto çıktı ve takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Inter, 68. dakidada Bastoni'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla birlikte üçüncü maçlar sonunda ilk yenilgisini alan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 4 puanda kaldı. Inter ise bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puana ulaştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.