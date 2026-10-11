A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için en çok öne çıkan isim Arda Turan oldu. 39 yaşındaki çalıştırıcının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ay-yıldızlı ekibin başına getirilmek istendiği öne sürüldü.

Bu süreçte Arda Turan'ın İstanbul'a gelişine dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Arda Turan, Shakhtar'ın Ukrayna Premier Lig'de cuma akşamı konuk olduğu Veres'i 3-0 mağlup etmesinin ardından uçakla İstanbul'a geldi. Haberde, genç teknik adamın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceği kaydedildi.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR KARNESİ

Arda Turan, kariyerinde Eyüpspor'un ardından Shakhtar'ın başına geçmişti. Ukrayna ekibiyle şu ana dek 61 maça çıkan Turan, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu performansla maç başına 2.16 puan ortalaması yakalayan teknik adam, istatistiksel olarak başarılı bir dönem geçiriyor.

Turan'ın Shakhtar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, TFF'nin 39 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmelerinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Hacıosmanoğlu ile yapılacak olası görüşmenin, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü konusunda belirleyici olması bekleniyor.