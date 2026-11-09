Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, maç sonundaki oyuncu davranışlarına sitem etti. Turan, 10 kişi verdikleri mücadelenin ardından takımın bir arada kalması gerektiğini vurguladı.

Arena Lviv'de oynanan derbinin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 29'a yükseltti. Bir maç fazlasıyla 28 puanlı Polessya'yı geçen Shakhtar lider olurken Dinamo Kiev, 23 puanla üçüncü sırada yer aldı.

'BU MÜCADELENİN KARŞILIĞI BİRBİRİNE SARILMAK OLMALI'

Oyuncularının genel davranışlarından memnun olduğunu belirten Turan, maçın bitiminde yaşanan ayrışmaya dikkat çekti:

"Oyuncularımın sahadaki mücadelesini takdir ediyorum ancak maçın bitişiyle birlikte takımın yarısının hemen içeri gitmesinden, diğer yarısının sahada kalmasından son derece rahatsızım. Derbide 10 kişiyle bu denli savaştıktan sonra o ruhu birlikte hissetmeliyiz.

Tribünler boş olabilir ama bu emeğin karşılığı kenetlenmek, birbirimize sarılmaktır. Eğer birbirimize sarılmayı bırakırsak hiçbir kulvarda başarı yakalayamayız. Futbolda taktiklerden öte bir aile olmak, içindeki ateşi hissetmek gerekir. Avrupa’da benim kadar kadrodaki herkese şans veren kaç hoca var? Oyuncularımın bu kopuk tavrından mutsuzum ve kampa döndüğümüzde bunu kendileriyle açıkça konuşacağım."