Süper Lig’in 29’uncu haftasında Eyüpspor sahasında Başakşehir FK’ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dün hayatını kaybeden Volkan Konak’ı anarak sözlerine başlayan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Planladığımızın dışında bir maç değildi ama bire bir temaslarda üstünlük sağladılar. İyi başladık ancak gol yedik. Gole cevap verdiğimizde, ilk yarının sonlarında iyi oynamıyorduk. Zaman zaman baskılara karşı çözüm bulduk. Karşı kaleye kadar gittik. İkinci yarı daha dengeliydi. Etkili ve 1’e 1’i iyi oynayan oyuncuları var. Yusuf Sarı gibi, daha sonra Kemen girdi. Benim sistemi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Sebeplerin arkasına sığınmıyoruz ama Melih sakatlıktan döndü. Yalçın tedavi olması gerekirken oynadı. Mağlubiyeti kabul etmiyoruz, hiçbir zaman da etmeyeceğiz ama oyuncularımın verdiği emekten gurur duyuyorum. Mağlubiyetler olabilir. İlk yarıdan 2 puan gerideyiz. Bulunduğumuz durum, yansıtmadığımız acıyı çekmediğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.

"13, 14 OYUNCUYLA ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Zaman zaman 13, 14 oyuncuyla antrenman yaptıklarını ancak bulundukları durumun mücadele etmeyecekleri anlamı taşımadığına dikkat çeken Arda Turan, “Gelir gider dengesi için yönetimimizin politikasına uyduk. 2, 3 oyuncu almamız gerekirdi. En azından antrenman kalitesini korumak için. 13, 14 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Bunu başkanımızla konuşup, kabullendik. Amacımız ligde kalmaktı. Bu durumu kabullenmek mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Lig başında da buralardan beraberlik çıkarttık. Oyuncularım çok fazla maç oynadı. Bazı oyuncuları rotasyona sokamadık. Temas bizim için ihtiyaç. Elimizden geleni yapacağız. Durumun farkındayız. Ama biz elimizde iyi bir takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi gösterdik diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: BİR İSYAN BAŞLATMAMIZ GEREKİYORDU

Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sözlerine Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Bizim için önemli bir maçtı. Bir isyan başlatmamız gerekiyordu. Onun için de uygun bir maçtı. Buna uygun bir maç oynadı oyuncularım. Ligdeki son Trabzonspor maçının artılarını bu maça getirmek istedik. 1 haftadır oyuncularıma baktığımda bu ateşi hissettim. Bir isyan başlatmamız gerektiğini söyledim. Maçın sloganı isyan etmekti. Deplasmandaki kötü oyunlara isyan etmekti. Kupa maçlarını fena oynamadık ama ligde iyi oynayarak, galip gelerek bu haftayı kapattı. Cumartesi günü yine bir final olan Konyaspor maçı var. O maçın hazırlıklarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM, TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARIN GÜVEN TAZELEDİĞİ 2 HAFTA GEÇİRDİK"

Trabzonspor maçının ardından yönetimden toplantı talep ettiğini ve milli arada bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Atan,” Teknik ekip olarak hem yönetimden hem de duyduğumuz güvenden şüphemiz yoktu. Böyle ortamlarda bazen güven oyu almak isterseniz. Ben de o anlamda sözü kendilerine bırakmak istedim. Onlar da yola devam etmek istediklerini, güvendiklerini söylediler. Bundan şüphem yoktu. Ama bazen söz hakkı vermeniz gerekiyor. Bizim de sorumlu olduğumuz, hesap vermemiz gereken yer orası. Onlara çok teşekkür ediyorum. İkinci toplantıyı milli takım arasından sonra oyuncularla yaptık. Onlara benden vazgeçtiniz mi, oyun kalitesine, sisteme bağlılık, güven devam ediyor mu diye sordum. Oradan da yüzde 100 güven oyuyla çıktı. Bu bazen benim bazen yönetimin elinde olan bir karar. Yönetim, teknik ekip ve futbolcuların güven tazelediği bir 2 hafta geçirdik. Sahaya da yansıdı. Bunun bizim normalimiz olması gerekiyor. Çok fazla yara aldık. İyi oynayıp, kaybettiğimiz maçlar oldu. Önümüzde 9 final maçı var. Bugün 10’unculuktan tekrar 6’nclığıa yükseldik. 1-2 sıra daha yukarısını hedefliyoruz. Ya da 5’inci olup, kupa galibini beklemek istiyoruz. Zor maçlar oynayacağız. Bizim bunun üstesinden gelecek oyun gücümüz var. Hem iç sahada hem dış sahada istikrarlı şekilde oyunumuzu sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.