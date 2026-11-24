Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Avrupa'da mücadele eden Türk takımları hakkında konuştu. Buruk'un, ertesi gün oynanacak Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçına ilişkin değerlendirmesinde Arda Turan vurgusu öne çıktı.

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'daki performansına dikkat çeken Buruk, "Türk takımlarının neler yapabildiğini bu sene Avrupa'daki tüm takımlarımız gösteriyor. Hepsine de başarılar diliyorum." dedi.

"TÜRK TAKIMLARININ BAŞARISI ÇOK ÖNEMLİ"

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ı hatırlatan Buruk, karşılaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Fenerbahçe oynayacak, Shakhtar'da da Arda Hoca var tabii. Orada gönlümüz nereye gidecek, orada şeyler var ama Türk takımlarının başarısı çok önemli."

Buruk, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da maçları olduğunu belirterek, "Tüm Türk takımlarımıza başarılar dilerim." diye konuştu.