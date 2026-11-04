EFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Sporting CP, Shakhtar Donetsk’i İngiltere'de 1-0 mağlup etti… Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Portekiz temsilcisi Sporting ise üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Karşılaşmada bir pozisyon adeta maçın önüne geçti. Arda Turan penaltı itirazları yapsa da sonuç değişmedi. Ceza sahasına giren Vinicius Tobias, Sportingli Quaresma'nın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ivan Kruzliak penaltı noktasını göstermezken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Teknik Direktör Arda Turan bu pozisyon sonrası uzun süre itirazlarda bulundu.

'BUNUN PENALTI OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Arda Turan, karşılaşmanın ikinci yarısında Shakhtar Donetskli futbolcu Vinicius Tobias'a ceza alanında yapılan faul ve ardından gelen VAR incelemesiyle ilgili soruya, "Doğrusunu söylemek gerekirse ilk maça bakıyoruz, Galatasaray'la ilgili. VAR, penaltı için Sporting'e darbe arıyor. Bugün de bahane arıyorlar. Ne diyebilirim ki bu konu hakkında? Bunun penaltı olduğunu sen de ben de biliyoruz. Onlar da biliyor. Ama İtalyan hakemler her şeyi bildiği gibi bu konuda devam ediyorlar. Bu konuyu değiştiremem. Hayatımda uğradığım haksızlıklara verdiğim tepkilerden dolayı çok acı çektim. O yüzden onları güçlü olduğum tarafa, sahaya çekmeye çalışıyorum. Bizim işimiz en iyisini oynamak, doğrusunu yapmak. Ama karar nereden baksan insana acı veriyor. Bence bu karar hakkında utanmalılar." yanıtını verdi.

İşte o pozisyon: