A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isimlerden biri olan Arda Turan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yürüten Turan, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederken mevcut görevine devam edeceğini ifade etti.

Turan, milli takım teklifinin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli Takım'ın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru ve yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Uzun bir zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu tüm kalbimden söylüyorum. Ülkemi ne kadar sevdiğimi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi..." dedi.

'BELKİ DE KENDİMİ DAHA FAZLA GELİŞTİRİRİM'

Teknik direktör, ülkeyi temsil etmenin yalnızca milli formayı giymekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Ama aynı zamanda bazen ülkenize yardım etmek, ülkeniz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollar da olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdikleri sevgi için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp bu genç yaşımda kendimi daha fazla geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." şeklinde konuştu.

Arda Turan, açıklamasının devamında Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesine ve kulüp yönetimine olan bağlılığını dile getirdi. "Öteki tarafa gelirsek de; buradaki insanlara olan kontratım boyunca verdiğim bir söz var, hayallerini paylaştığım çocuklar var, er şeyini veren kulüp başkanımız, CEO'su ve yönetimimiz var." ifadesini kullandı.

'BİR İKNA DURUMU YOK'

Turan, kendisinin ikna edilmeye çalışıldığı algısını rahatsız edici bulduğunu da sözlerine ekledi. "Ülkeni başka yerlerde temsil edebilir ve bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Daha önce yapılan tekliflerle alakalı da böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edebileceği, duyabileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden kontratım süresince Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatla bağlıyım. Konu umarım net bir şekilde anlaşılmıştır." diyerek açıklamasını sonlandırdı.