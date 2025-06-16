Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlük koltuğuna oturan Arda Turan, ilk transferini eski öğrencisi Ahmed Kutucu ile gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki forvet için Ukrayna temsilcisinin kapısı çalınmak üzere.

İLK GÖZ AĞRISI: AHMED KUTUCU

Teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açan Arda Turan, takımın Slovenya kampı öncesinde kadrosunu şekillendirme çalışmalarına başladı. Turan’ın transfer listesinde ilk sırada, Eyüpspor döneminde birlikte çalıştığı Ahmed Kutucu yer alıyor. Tecrübeli hoca, oyuncusunun potansiyelini iyi bildiği için Shakhtar kadrosunda ona da yer vermek istiyor.

GALATASARAY SATIŞA SICAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetiminin de bu transfere olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu’nun satışına onay vermeye hazır.

GALATASARAY KARNESİ: 18 MAÇ, 2 GOL

Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla kısa sürede 18 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Beklenen patlamayı tam anlamıyla gerçekleştiremeyen genç futbolcunun kariyerine yeni bir başlangıç yapması, her iki taraf için de mantıklı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Arda Turan’ın yeni görevindeki ilk adımı, Galatasaray’dan tanıdığı bir isimle atmak istemesi dikkat çekici. Shakhtar cephesinin, bu transferi kısa sürede resmileştirmesi bekleniyor.