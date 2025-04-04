Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan için öğrencisi Taras Stepanenko'dan flaş açıklamalar geldi. BurBuzz adlı YouTube kanalına konuşan Stepanenko, genç teknik adam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukraynalı oyuncunun Arda Turan hakkındaki konuşmaları şu şekilde:

“Arda Turan ile ilgili Shakhtar Donetsk haberlerini gördüm ama kendisine bunu sormadım. Eğer Shakhtar'a imza atarsa çok mutlu olurum. Arda Turan, harika bir insan. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan genç bir antrenör, neden olmasın? Fonseca ve De Zerbi de Shakhtar'da çalıştı. Onlar da genç antrenörler ve ilk adımlarını çok büyük olmayan takımlarda attılar. Neden Türkiye'de Avrupa mücadelesi veren bir takımın teknik direktörünü denemesinler?"

"Bu sözleriniz Shakhtar'a, Arda Turan'a dikkat etmeleri için bir tavsiye mi?" sorusuna cevap veren deneyimli futbolcu, "Evet, tabii ki. Bence eğer yazıldıysa bu bilgi bir yerlerden gelmiş olmalı. Belki de bir yerlerde bir listede yer alıyordur" dedi.