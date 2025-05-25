Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, Antalyaspor karşısında çıktığı son maçla İstanbul ekibine veda etti. Sahaya oğlu Hamza ile birlikte çıkan Arda Turan, “Önümüzde yurt dışından 4 teklif var. Yeni görevimize başlamadan önce bu teklifleri değerlendireceğiz. Hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak” ifadelerini kullanmıştı.

Arda Turan’ın yeni adresi Ukrayna oldu. Fabrizio Romano’nun haberine göre 38 yaşındaki teknik adam Shakhtar Donetsk ile anlaştı. Arda Turan’ın Ukrayna ekibi ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.