UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda, eşleşmeler belli oldu. Yapılan kura çekiminde Süper Lig temsilcisi Samsunspor'un muhtemel rakibi de netleşti.
TANIDIK RAKİP
Samsunspor, Avrupa Ligi Play-Off turunda, Shakhtar-Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar, bir önceki turda bir başka temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyerek turnuvada yoluna devam etmişti.
Arda Turan'ın ekibi Yunan temsilcisini saf dışı bırakması durumunda bir kez daha Türk takımı ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un Shakhtar-Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı Avrupa Ligi Play-Off turunda İlk Maç: 21 Ağustos'ta deplasman rövanş ise 28 Ağustos'ta iç sahada oynanacak.