Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’e imza atan teknik direktör Arda Turan ilk röportajında toplantısında ezeli rakibi Dinamo Kiev hakkında konuşmuştu. Turan, "Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Ve hedefim onların bir daha asla Ukrayna şampiyonu olmalarına izin vermemek." ifadelerini kullanmıştı.

Arda Turan'ın bu sözlerine Dinamo Kiev'in yıldızı Andriy Yarmolenko'dan yanıt geldi. Yarmolenko, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek" açıklamasını yaptı.