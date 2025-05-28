Shakhtar Donetsk, teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getirdi. Ukrayna ekibinin açıklamasında, Donetsk kulübünün tarihindeki 39. teknik direktör olacak Arda Turan ile 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
38 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımına imzayı attıktan sonraki hareketi gündem oldu. Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı. Arda Turan, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca Instagram hesabının biyografi bölümünde "Sadece Galatasaray" yazısını bulunduruyordu. Turan'ın biyografisinde "Arda Turan'ın resmi hesabı | Shakhtar Menajeri" ifadeleri yer aldı.