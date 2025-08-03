İlk iki röportajında spikerin yüzüne bakmaktan kaçınan ve soğuk tavırlarıyla eleştiri toplayan Turan, son röportajında göz teması kurarak ve gülümseyerek dikkat çekti.
Bu değişim, sosyal medyada “Ne değişti Arda?” sorusunu gündeme getirdi.
Turan’ın ilk röportajlardaki mesafeli duruşu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde tartışılmış ve eleştirilmişti.
Ancak son röportajda sergilediği samimi ve sıcak tavırlar, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
Turan’ın bu dönüşümü, spor camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.