Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı, turnuva tarihinde bir ilke sahne olacak. Arda Turan ile Emre Belözoğlu’nun rakip olacağı mücadele, Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği ilk maç olarak kayıtlara geçecek. 25 KASIM'DA İNGİLTERE'DE OYNANACAK Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekiple Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Karşılaşma, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele Stamford Bridge Stadı’nda oynanacak.

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