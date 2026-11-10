Yeşil sahalarda omuz omuza mücadele eden, hem A Milli Takım’da hem de İspanyol devi Atletico Madrid’de birlikte forma giyerek tarihi başarılara imza atan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Avrupa'nın en büyük sahnesindeki kritik karşılaşma öncesinde bir araya geldi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun İstanbul'daki buluşma noktası Eyüpsultan oldu. Sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Camii’nde bir araya gelen iki genç teknik adam, sabah namazını yan yana kıldı. İbadetin ardından kış sabahında sıcak salep eşliğinde samimi bir sohbete dalan eski dostların bu manevi buluşması, yaklaşan dev maç öncesinde futbol kamuoyunda büyük bir sempatiyle karşılandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Yıllarca aynı formayı terleten ve Türk futboluna damga vuran ikili, 25 Kasım Çarşamba günü ise bu kez yeşil zeminde değil, kulübelerde rakip olarak kozlarını paylaşacak.

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek olan bu nefes kesen mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine de altın harflerle geçecek. Devler Ligi arenasında ilk kez iki Türk teknik direktör birbirine rakip olarak takımlarını yönetme gururunu yaşayacak.

LONDRA'DA NEFESLER TUTULACAK

Ukrayna'daki şartlar nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak dev mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Gruptaki kaderlerini doğrudan etkileyecek olan bu 90 dakikada Arda Turan ve Emre Belözoğlu, sahadan zaferle ayrılabilmek için taktiksel zekalarını çarpıştıracak. Yılların sarsılmaz dostluğunu saha kenarında profesyonel bir rekabete dönüştürecek tarihi randevu öncesinde iki çalıştırıcının Eyüpsultan'da verdiği bu sıcak görüntü, futbolun birleştirici ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.