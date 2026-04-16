UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 3-0 kazandığı maçın Hollanda'daki rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı, 5-2'lik toplam skorla yarı final biletini alan taraf oldu. Shakhtar'ın gollerini 58'de Alisson Santana ve 83'te Luca Meirelles; AZ'nin gollerini ise 73'te Isak Jensen ve 80'de Matej Sin kaydetti.

ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ev sahibi avantajını dahi kullanamayan ve ilk maçı Polonya'da Wisla Krakow'un stadında oynayan Shakhtar, o karşılaşmayı Pedrinho ve Allison'un (2) golleriyle geçmişti. Alisson, iki maçta attığı toplam 3 golle eşleşmeye damga vuran isim oldu.

39 yaşındaki Arda Turan ise UEFA Konferans Ligi'nde yarı finali gören ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Turan'ın öğrencileri, Ukrayna Premier Ligi'nde de 51 puanla maç eksiğiyle lider durumda. 22 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Shakhtar, ligde LNZ ile aynı puanda.