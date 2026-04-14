Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, yeni sezonun ilk transferi için düğmeye bastı. Ukrayna devinin, Brezilya'da Athletico Paranaense forması giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Bruninho için anlaşmaya vardığı belirtildi.

İtalyan Fabrizio Romano'nun haberine göre Shakhtar, 'harika çocuk' olarak lanse edilen Bruninho için 12 milyon euro ödeyecek. İmzaların ise hafta sonunda atılması bekleniyor. Öte yandan haberde, Shakhtar'ın yaz transferinde Bruninho'nun haricinde de birçok önemli isim için hazırlık yaptığı belirtildi.