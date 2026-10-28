Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Turan, derbi galibiyetinin ardından soyunma odasında oyuncularını kutlarken sevinçlerini saygı çerçevesinde yaşamalarını istedi.

Shakhtar Donetsk'in paylaştığı maç sonu konuşmasında Turan, oyuncularına şu sözlerle seslendi: "Diğer şeylere saygılı olmalıyız. Savaştayız. Bunu biliyorsunuz. Galibiyetten keyif aldığınızı biliyorum ama saygılı olmalıyız. Sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatli olun."

Oyuncularının performansını öven Turan, cuma günü oynayacakları maçı da hatırlattı: "Hepinizi çok seviyorum ve harika bir iş başardınız. Harika oynadınız. Ama cuma günü bir maçımız daha var. 3 puana ihtiyacımız var."

'BİR ŞEY KAZANMADIK AMA BİR ÜST TURA ÇIKTIK'

Maç sonu değerlendirmesinde Dinamo Kiev'i yenmenin her zaman büyük bir galibiyet olduğunu belirten Turan, oyuncularını tebrik etti. Takımına "Kibirlenmemeliyiz. Oyunumuzu oynamaya devam etmeliyiz" mesajını veren teknik direktör, Inter ve Zorya karşısında iyi oynamalarına rağmen skoru bulamadıklarını, bu kez ise sonuca ulaştıklarını söyledi.

Turan, "Bir şey kazanmadık ama bir üst tura çıktık. Dinamo Kiev maçı isim olarak büyük bir derbi. Kazandığımız için mutluyuz ama cuma günü en hazır halimizde hazır olmalıyız" dedi.

Dinamo Kiev'in Shakhtar için en önemli rakip olduğunu vurgulayan Turan, galibiyet sevincinin yanında kupalar kazanmanın önemine işaret etti. Turan, "Bu ülkenin insanlarına daha güzel örnek olabilelim. Saygı çerçevesi içinde de sevinebiliriz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GOLLE ÇEYREK FİNALE

Shakhtar Donetsk, Gleiker Mendoza'nın 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Isaque Silva 74. dakikada farkı ikiye çıkardı, Alisson Santana ise 87. dakikada skoru belirledi.

Kupada son sekiz takım arasına giren Shakhtar, ligde averajla ikinci sırada bulunuyor. Turan'ın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta dört puan topladı.