UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Londra'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Turan, arkadaşı Emre Belözoğlu ile rakip olacakları karşılaşmanın anlamına dikkat çekti.

Basın toplantısına gelmeden önce Belözoğlu ile maç hakkında konuştuklarını anlatan Turan, "Futbol tarihinde birlikte çok ilki başardık. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. Yaptığımız şeyleri insanlara göstermek, abi dediğim, kardeşim dediğim bir insana karşı oynamak... Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz." dedi.

İki Türk teknik direktörün Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmesine vurgu yapan Turan, "2026 yılında nasıl oluyor da iki Türk teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor? Bunu bir düşünmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, olaylar ve sonuçlar geride kaldığında bu maçı iyi hatırlamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Turan, Belözoğlu için ayrıca "Emre Belözoğlu'nun büyüklüğü ile Fenerbahçe'nin büyüklüğü birbirine çok yakışıyor." diye konuştu.

"90 DAKİKA BOYUNCA HER ŞEYE HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

Takımındaki sistemin bazı parçalarının oturduğunu düşündüğünü, zaman zaman da sıkıntılar yaşadıklarını belirten Turan, karşılarında çok iyi bir teknik direktör ve tarihinden güç alan çok iyi bir takım bulunduğunu söyledi.

Fenerbahçe karşısında doğru oynamaları gerektiğini vurgulayan Turan, "90 dakika boyunca her şeye hazır olmamız lazım. O an ne gerektiriyorsa onu oynayacağız." dedi.

Ev sahibi oldukları karşılaşmada agresifliklerini ve gençliklerini göstermek istediklerini dile getiren Turan, "Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

"KAYBEDERSEK HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Fenerbahçe karşısında mutlaka kazanmak istediklerini belirten Turan, kötü bir sonuç almaları halinde de oyuncularıyla birlikte dünyadaki her takıma karşı oynayabileceklerine inandıklarını söyledi.

Kulüpteki hedefini de anlatan Turan, "Bizim amacımız, savaş bittiğinde Avrupa kupalarında en üst seviyede mücadele edebilecek bir Shakhtar Donetsk bırakmak. Kazanırsak bizim için büyük bir mutluluk olur ama kaybedersek hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde 3 maç daha var ve üçünü de kazanabiliriz." dedi.