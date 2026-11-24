Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımının ilk 24 hedefini değerlendiren Turan, "İlk 24'e girebilirsek, bu bir hayal olacak" dedi.

Hayal ettikleri oyunu oynadıklarını ve istedikleri fırsatları yakaladıklarını belirten Turan, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. İlk 24'e kalıp kalamayacaklarını bilmediğini ifade eden teknik direktör, Ukrayna halkının savunduğu değerleri sahada futbolun elverdiği ölçüde savunacaklarını dile getirdi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE ÖNEMLİ OLAN SHAKHTAR'IN GELECEĞİ"

Fenerbahçe karşılaşmasının duygusal yönüne de değinen Turan, takımının hedefini ön planda tutması gerektiğini vurguladı:

"Duygusal olarak önemli bir maç. Ama her şeyden önce önemli olan Shakhtar'ın geleceği. Ben bir hedef için buradayım. Bazen kendi duygularımızı böyle anlarda yönetmek lazım. Bizim için duygusal bir maç ama kaderimiz açısından önemli bir maç."

Karşılaşmayı heyecan ve ümitle beklediklerini söyleyen Turan, maçın kolay olmayacağını belirtti. Shakhtar'ın oyununu göstermek ve geri adım atmamak istediklerini ifade etti.

"HER ANI YÖNETMEK ZORUNDAYIZ"

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü detaylara dikkat eden bir isim olarak nitelendiren Turan, rakibin kadro kalitesine ve tecrübesine dikkat çekti. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış oyuncular bulunduğunu söyleyen Turan, bu isimlerin en küçük fırsatı değerlendirebileceği uyarısında bulundu.

Atılan ve yenilen her golün, alınan her puanın önem taşıdığını belirten Turan, "O yüzden hazır olmak zorundayız, her anı yönetmek zorundayız" dedi.

Taraftarlara da mesaj veren Turan, "Gelen herkesin başımız üzerinde yeri var, soframız geniş" ifadelerini kullandı. Misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve seyir zevki yüksek bir mücadele izletmek istediklerini söyledi.