Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting'e 1-0 yenildikleri maçın ardından, 25 Kasım Çarşamba günü karşılaşacakları Fenerbahçe ve sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Belözoğlu'nun hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Turan, oyunculuk dönemlerinde abi-kardeş ilişkisi yaşadıkları dostuyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracaklarını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçı ve Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başına geçmesiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Bir sonraki maçta aynı şekilde oynamaya razıyım. Bu maç için hiçbir şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum, takımımın performansından memnunum. Sadece ceza sahasında topun kıymetini bilirlerse çok mutlu olurum. Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım.

'BUNDAN DAHA GÜZEL NE OLABİLİR'

"Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."