Ukrayna Premier Lig'in 8. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, sahadan 3-0'lık skorla ayrılarak ligdeki galibiyet serisini dörde yükseltti.
Mücadeleye hızlı başlayan Shakhtar, 33. dakikada Pedrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Rostislav Baran, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kartın ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
3 GOLLE GELEN GALİBİYET
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Arda Turan'ın öğrencileri, 58. dakikada Mikola Matviyenko ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 71. dakikada ilk golün sahibi Pedrinho'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 21 puana yükselerek lig liderliğini sürdürdü. Ev sahibi Veres Rivne ise 9 puanda kaldı.