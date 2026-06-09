Aniden etkisini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlarını korumak isteyen birçok kişi, otomobillerinin üzerini battaniye, halı ve kartonlarla kapatarak önlem almaya çalıştı.
Bazı sürücüler ise araçlarını kapalı alanlara çekmek için yoğun çaba gösterdi.
Kısa süreli olmasına rağmen etkili olan dolu yağışı, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Ardahan merkezinde oluşan beyaz örtü, kenti adeta kısa süreli bir kış görüntüsüne bürüdü.