Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 600 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde kara saplanan 3 minibüsteki 25 kişi, ekiplerin saatler süren mücadelesiyle güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede aniden bastıran kar yağışı ve şiddetli tipi ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Bülbülan Yaylası geçişinde ilerleyemeyen 3 minibüste bulunan toplam 25 vatandaş yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ardahan yönünden yola çıkan kurtarma ekipleri, yoğun kar birikintileri ve görüş mesafesini sıfıra indiren tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekince operasyonun yönü değiştirildi. Çalışmalarını Ardanuç istikametinden yoğunlaştıran ekipler, saatler süren kar küreme ve yol açma mücadelesinin ardından minibüslerde mahsur kalan 25 kişiye ulaşarak kurtardı.

ILGAR GEÇİDİ’NDE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Olumsuz hava koşulları Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi mevkisinde de ulaşımı durma noktasına getirdi. Gece saatlerinde etkisini artıran tipi ve şiddetli buzlanma nedeniyle çok sayıda otomobil ile TIR rampalarda kalarak ilerleyemedi.

Karayolları ekipleri, kapanan güzergahların yeniden ulaşıma açılması ve yolda kalan sürücülerin kurtarılması amacıyla bölgede aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.