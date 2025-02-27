Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolundan 41'i, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. İl genelinde karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

32 personel ve 26 araçla yürütülen çalışmalarla, merkeze bağlı köyler başta olmak üzere Göle, Hanak ve Çıldır ilçelerinde tüm kapalı yollar açıldı. Posof ilçesindeki 19 köy yolunun açılması için de ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırarak bölgedeki zorlu hava koşullarına rağmen mücadeleyi sürdürüyor.

Çataldere köyü Muhtarı Necdet Bilgin, kar ve tipinin etkisiyle kapanan köy yolunun ekiplerin yoğun çabasıyla yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, İl Özel İdaresi'ne teşekkür etti.