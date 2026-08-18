Ardahan'da büyükbaş hayvanda tespit edilen kuduz vakası, bölgede sıkı tedbirlerin alınmasına neden oldu. Olay, Merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesiyle ortaya çıktı. Ekipler, işletmedeki sığırdan alınan numuneyi Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Yapılan inceleme sonucunda testin pozitif çıktığı belirlendi. KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI Pozitif test sonucu üzerine rahatsız hayvan itlaf edildi. İlgili kurumlar, hem hayvan hem de insan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri aldı. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılımını belirlemek amacıyla bölgede çalışmalara başladı. İşletmenin bulunduğu alanda karantina uygulaması başlatıldı.

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