İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 62. dakikada Yan Diomande attı. Real Madrid, bu skorla sahadan galibiyetle ayrılırken, maçın son bölümlerinde yaşanan bir pozisyon ve saha kenarındaki gelişmeler gündem oluşturdu.

MOURINHO'DAN SERT TEPKİ

Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 77 dakika sahada kaldı.İkinci yarıda rakip oyuncunun sert müdahalesine maruz kalan Arda Güler, acı içinde yerde kaldı. Pozisyonu saha kenarından izleyen teknik direktör Jose Mourinho bir anda yerinden fırlayıp hakeme sert bir tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcının, hakeme iki takıma da eşit davranılması gerektiğini söylediği aktarıldı. Mourinho'nun bu itirazı ve saha kenarındaki hareketleri kameralara yansıyarak maçın en dikkat çeken anlarından biri haline geldi.

Arda Güler'in yerde kaldığı anlar ve Mourinho'nun saha kenarındaki tepkisi sosyal medyada kısa süreden gündem oldu.