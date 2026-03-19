İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, kentin özellikle doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışların yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m²) olmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, Marmara Denizi genelinde de fırtına beklendiği belirtildi.

'FIRTINA VE SEL UYARISI'

Valilik, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yağış anında etkili rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, yaşanabilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, sel ve su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul’da Ramazan Bayramı’nı da kapsayan bir haftalık süreçte kapalı havanın etkili olacağı belirtildi. Kuzey yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklı sağanak geçişlerinin görüleceği ifade edilirken, hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşerek kış değerlerinde seyredeceği kaydedildi.