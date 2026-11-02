Ukrayna'nın Lutsk kentinde bulunan ve toplam uzunluğu 2,75 kilometreye ulaşan Sovyet dönemi konut kompleksi, tek bir çatı altında yaklaşık 10 bin kişiye barınma sağlıyor. Yürüyerek baştan sona geçilmesi yaklaşık bir saat süren bu devasa yapı, barındırdığı nüfus ve fiziki boyutlarıyla dünyanın en uzun apartman mimarisi kabul ediliyor.

İNŞAATI NEDEN 11 YIL SÜRDÜ?

Sobornosti Caddesi ile Molodezhy Sokağı çevresinde yükselen toplu konut projesinin inşasına 1969 yılında başlandı. Sovyetler Birliği döneminin kentsel yerleşim planlaması doğrultusunda yürütülen inşaat faaliyetleri, blokların kademeli olarak birbirine eklemlenmesi nedeniyle 1980 yılında tamamlanabildi. 11 yıllık inşa sürecinin ardından birbirine kesintisiz bağlanan onlarca blok, tek parça devasa bir kentsel yerleşim alanına dönüştü.

ADRES BULMAK NEDEN GÜÇLEŞİYOR?

Bünyesinde 3 binden fazla daire ve yüzlerce bina girişi barındıran kompleks, standart posta ve adresleme sistemlerinin sınırlarını zorluyor. Blokların tekdüze mimari yapısı ve yüzlerce kapı numarası nedeniyle, bina sakinlerinin ve kamu görevlilerinin yön bulabilmesi için yapının farklı bölümlerine ayrı cadde ve sokak adresleri veriliyor. Nüfus yoğunluğu bakımından birçok küçük kasabayı geride bırakan yapı, bağımsız bir mahalle ölçeğinde varlığını sürdürüyor.

HAVADAN GÖRÜLEN ARI PETEĞİ MİMARİSİ

Binanın ana omurgası yaklaşık 1,75 kilometre uzunluğa sahipken, gövdeye farklı açılarla bağlanan kanat bloklarıyla birlikte toplam hat uzunluğu 2,75 kilometreye ulaşıyor. Birbirine 120 derecelik açılarla bağlanan blok dizilimleri, havadan bakıldığında geometrik bir arı peteği düzeni sergiliyor. Bu yerleşim tarzı, geniş arazide rüzgâr yükünü kesmek ve avlu alanları yaratmak amacıyla uygulanan Sovyet mühendislik çözümlerini yansıtıyor.

DÜNYANIN EN UZUN KONUT YAPISI

Uluslararası mimarlık literatüründe dünyanın en uzun konut blokları arasında gösterilen kompleks, günümüzde de aktif yaşam alanı olarak kullanılıyor. 1980 yılından bu yana kesintisiz olarak binlerce kişiye ev sahipliği yapan yapı, Sovyetler Birliği döneminden miras kalan en sıra dışı kentsel tasarım örneklerinden biri olmaya devam ediyor.