Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı gerçekleşti. Tribündeki taraftarlar kaçarken, hakemler saha içinde yere uzanarak saldırının bitmesini bekledi.

Hindistan Süper Kupası çeyrek finalinde Inter Kashi ile Mumbai City arasında oynanan karşılaşma, sıra dışı bir sebeple yarıda kaldı... Yeşil saha, bir anda arıların istilasına uğradı.

HAKEM KENDİNİ YERE ATTI

Kalinga Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir yan hakem, arı sürüsünden kaçmak için panik içinde yere yattı ve yüzünü korumaya çalıştı. Bu sırada bazı görevliler hakemi kurtarmak için seferber oldu. Arıların ortasında kalan hakem ölümden döndü. Bu beklenmedik “saha istilası” nedeniyle oyun uzun süre durdu.

TRİBÜNLERDE PANİK

Arıların tribünlere yönelmesiyle taraftarlar da büyük panik yaşadı. Kimi kendini yerlere atarken, kimi stadyum dışına kaçmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arılar kontrol altına alındı ve karşılaşma yeniden başlatıldı.

SAHAYA GELEN EN İLGİNÇ “İSTİLACI”

Futbol sahalarında pek çok farklı olay yaşanır ama arı sürüsünün maçı durdurması pek sık rastlanan bir durum değil. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, "En ilginç saha istilacısı arılar olabilir" yorumlarına neden oldu.