Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Güzeldere köyünde, kayısı ağaçlarının çiçeklenme döneminde arıların ürettiği balın sezonun ilk hasadı yapıldı. Bölgedeki arıcıların katıldığı hasatta, kayısı bahçelerinden elde edilen ürün dikkat çekti.

SEZONUN İLK HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayısı ağaçlarının yoğun olduğu Güzeldere köyünde arıcılar, sezonun ilk bal hasadı için kovanlarının başına geçti. Arıların kayısı çiçeklerinden topladığı nektarla ürettiği bal, kovandan alınarak hasat edildi.

Bölgeye özgü aroması ve tadıyla öne çıkan ürün, Iğdır’ın tarımsal üretiminde önemli bir değer olarak gösteriliyor. Kayısı bahçelerinin yoğunluğu, çiçeklenme döneminde arıcılık faaliyetleri için de önemli bir avantaj sağlıyor.

18 BİNDEN FAZLA KOVANLA ÜRETİM YAPILIYOR

Iğdır’da arıcılık faaliyetleri farklı bölgelerde yıl boyunca devam ediyor. Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 193 üreticinin bulunduğu kentte toplam 18 bin 183 kovan bulunuyor.

Kayısı bahçelerinde başlayan üretim, yüksek rakımlı yaylalarda da sürdürülüyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü, farklı dönemlerde arıların beslenmesine ve çeşitli özelliklere sahip balların üretilmesine katkı sağlıyor.

YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE DE ÜRETİLİYOR

Iğdır’da arıcılık yalnızca kayısı bahçeleriyle sınırlı kalmıyor. Yaklaşık 2 bin 100 rakıma ulaşan yüksek kesimlerde de arıcılar üretim gerçekleştiriyor.

Yaylalardaki doğal bitki çeşitliliğinden yararlanan arıcılar, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan bal üretimi yapıyor.