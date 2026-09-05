Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Nurettin Demirkol’un hakimlikte verdiği ifade dosyaya yansıdı. Demirkol, ifadesinde Alihan Kuriş’i hastanede hasta olarak bir veya iki kez gördüğü için tanıdığını söyledi. Olay günü Kısıklı’da bulunduğu yönündeki önceki ifadesine de değinen Demirkol, 6 Eylül 2016’nın salı gününe denk geldiğini ve Ümraniye’deki hastanede nöbet tuttuğu için o gün hastanede olduğunu savundu.

Hakkındaki “yalan beyan” iddiasını reddeden Demirkol, doktorların yıllar önce gördükleri hastaları bilgisayar kayıtları olmadan hatırlamasının mümkün olmayabileceğini belirtti. “Ben 1 ay önce yatan hastamı hatırlamıyorum. Binlerce ölüm gördüm. Yüz binlerce hasta baktım” diyen Demirkol, savcıya verdiği ifadenin 3-4 saat sürdüğünü ve yaşadığı stres nedeniyle sağlıklı düşünmekte zorlandığını ifade etti. Demirkol ayrıca, olay gecesi çok sayıda kişi tarafından arandığını, bazı telefonlara cevap verdiğini ve polislerle de birkaç kez görüştüğünü söyledi.

Maktulün ağzındaki sızıntının kan mı yoksa mideden gelen sıvı mı olduğunu adli tıp uzmanı olmadığı için ayırt edemeyeceğini söyleyen Demirkol, olay yerine gittiğinde Denizolgun’un hayatını kaybetmiş olduğunu belirtti. Hisar Hastanesi ile neden telefon görüşmesi yaptığını hatırlamadığını ifade eden Demirkol, ölümün yeni olmadığını, vücutta şişme, sertlik ve ölüm morlukları bulunduğunu söyledi. Demirkol, “Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum” ve “Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek ifadesini tamamladı.