Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

CHP'YE KATILMIŞTI

Sosyal medyada röportajlarıyla bilinen "İlave TV" kanalının sahibi Arif Kocabıyık, siyasi yolculuğunu CHP bünyesinde sürdüreceğini açıklamıştı.

Daha önce İYİ Parti'den milletvekili adayı da olan Kocabıyık'a parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kocabıyık, "Dün sokakta nasıl konuştuysam, bugün de aynı cesaretle konuşacağım. Mikrofon yine halkta olacak ve o ses artık daha güçlü duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Bakırköy teşkilatında daha önce yöneticilik yapan Ermeni asıllı vatandaş Nurhan Çetinkaya'nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Çetinkaya, Arif Kocabıyık'ın CHP'ye katılımına tepki gösterdi.

'KONUŞMA LAN ERMENİ P...'

Çetinkaya paylaşımında, "Tepe tepe kullanın.. Herkes layıkıyla bir arada olur" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına yorum yapan Kocabıyık, “Konuşma lan Ermeni p..." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık'ın bu paylaşımına geniş kesimlerden sosyal medyada tepki yağdı.

'IRKÇI VE KÜFÜRBAZ'

CHP Eski Milletvekili Levent Gök de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'nin ırkçı ve küfürbaz paylaşımlarıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın partiye üye yapılması yanlışından bir an öncesi dönmesi partimizin ilke ve ideolojisinin korunması yönünden zorunludur" ifadelerini kullandı.

'O "P.Ç" BU PARTİDE KALMAYACAK'

CHP Parti Meclisi Eski Üyesi Ali Haydar Fırat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocabıyık'ın kullandığı 'Ermeni P.Ç.' ifadelerine tepki gösterdi.